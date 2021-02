Beroving in Beverwijk: getuigen gezocht!

Rond 19.25 uur werd in het Vogelbos aan de Vondellaan een 20-jarige man overvallen door twee onbekende mannen. Zij dwongen hem onder bedreiging van een vuurwapen om zijn persoonlijke bezittingen af te staan. Hierna gingen zij er met buit vandoor in onbekende richting.

Van de twee daders is het volgende signalement bekend:

Dader 1

- 1.75 - 1.80 meter lang

- leeftijd: ongeveer 20 jaar oud

- slank – normaal postuur

- lichtgetinte huidskleur

- donkerkleurige gewatteerde jas

- donkerkleurige wijde joggingsbroek

- droeg een pet

Dader 2:

- 1.70 - 1.75 meter lang

- leeftijd: ongeveer 20 jaar oud

- slank postuur

- lichtgetinte huidskleur

- leren of leerachtige jas met blauwe print

- droeg een pet, sjaal en capuchon.

Vragen aan het publiek

* Heeft u donderdagavond tussen 19.00 en 19.45 uur iets gezien in de omgeving van de Vondellaan dat te maken kan hebben met de bovenstaande beroving?

* Heeft u informatie over de daders?

* Heeft u andere informatie die de politie kan helpen bij dit onderzoek? ‘

Neemt u dan a.u.b. contact op met de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844.

Wilt u liever anoniem blijven, dan kunt u contact zoeken met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2021024516 bij.

2021024516