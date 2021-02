Twee verdachten aangehouden voor zware mishandeling

Even later werd in de Beatrixstraat in diezelfde plaats een man aangehouden die ook verdacht werd van betrokkenheid bij het feit. Beide mannen zijn overgebracht naar een politiecellencomplex en hebben daar een verklaring afgelegd.

Het slachtoffer is door een arts behandeld aan zijn verwondingen. Hij raakte niet ernstig gewond.

De Belg is in verzekering gesteld en zit nog vast. Hij heeft in het kader van de Wet Middelengebruik een speekseltest moeten doen. Die bleek positief op het gebruik van cocaïne. De andere verdachte is na verhoor in vrijheid gesteld.