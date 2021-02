Toezicht op verkeersgevaarlijke locaties

Wormerveer - De politie in Noord Holland is van start gegaan met een verkeerspoject onder de naam ‘Hotspot’. Doel is om extra toezicht te houden op plaatsen die erom bekend staan dat er veel ongelukken gebeuren. Afgelopen week werd gecontroleerd op de Wandelweg in Wormerveer.