Politie zoekt getuigen van ongeval Loenen aan de Vecht

Rond 16:55 uur stak het 10-jarige meisje uit Loenen aan de Vecht over bij de oversteekplaats ter hoogte van sportpark ‘De Heul’. Op dat moment werd zij op de Rijksstraatweg aangereden door een auto die uit de richting van de Provincialeweg N201 kwam. Hierbij raakte het slachtoffer zwaargewond. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis.

De 84-jarige bestuurder uit Baambrugge heeft een verklaring afgelegd op het politiebureau en is daarna naar huis gegaan.

Eén of twee getuigen

De politie is op zoek naar getuigen van dit tragische ongeval. Specifiek zoeken wij één of twee vrouwen die mogelijk eerste hulp aan het slachtoffer hebben verleend. Wij komen graag met hen in contact.

Iets gezien?

Heeft u iets gezien of bent u één van de twee vrouwen? Of hebt u misschien wel camerabeelden van het ongeval? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of maak gebruik van het onderstaande tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.