Drugslab aangetroffen na brand

Na het aantreffen van het drugslab is een onderzoek ingesteld door politiemensen van het team Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO). Zij zijn gespecialiseerd in het onderzoeken en ontmantelen van drugslaboratoria van synthetische drugs. Toen dit onderzoek was afgerond zijn alle spullen opgeruimd en vernietigd.

De districtsrecherche stelde een onderzoek in en heeft twee verdachten aangehouden: een 41-jarige vrouw en een 55-jarige man, beiden afkomstig uit Oostzaan. Beiden zitten nog vast.

De districtsrecherche zet het onderzoek voort.

Heeft u een vermoeden van een drugslab? Meldt het a.u.b.

Drugslabs kunnen zich overal bevinden; op het platteland of in de grote stad, in boerenschuren, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. De meest voorkomende plekken zijn:

- op industrieterreinen

- in bedrijfsverzamelgebouwen

- bij boerderijen

- in afgelegen gebouwen, maar ook in

- verlate schuurtjes, in vrachtauto’s of containers.

Vindt u een mogelijke productieplaats, ga dan niet zelf aan de slag en vernietig geen sporen voor de politie. Kijk hier hoe u het beste kunt handelen:

2021024428