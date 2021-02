Tuinhekken vernield met vuurwerk

Agenten kwamen ter plaatse en hoorden het verhaal aan van getuigen en aangevers. Door hen werd het signalement van de vermoedelijke dader doorgegeven. De politiemensen zochten een tijd lang in de omgeving, maar troffen niemand meer aan die aan het signalement voldeed.

Enkele uren later, omstreeks 05.00 uur, zagen de politiemannen op de Philipsweg een jongeman in een weiland zitten. Het bleek een 28-jarige man uit Oostburg te zijn. Hij voldeed aan het signalement van de vernieler. Met de man is de afspraak gemaakt dat hij op een later moment gehoord wordt over de vernielingen en hij is naar huis gestuurd. De agenten konden de man niet meer op heterdaad aanhouden, omdat er al enkele uren verstreken waren.

De eigenaars van de vernielde tuinhekken doen aangifte van de vernieling.