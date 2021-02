Verdachte aangehouden na diefstal met geweld

Een man die voldeed aan het signalement werd even later gezien in de Nijverstraat in Tilburg. Toen agenten op hem toeliepen zagen ze dat de man iets weggooide onder een geparkeerde auto. Dat ‘iets’ bleek na onderzoek de telefoon te zijn die was weggenomen in de Paduastraat. De man, een 36-jarige man zonder vaste woonplaats, is aangehouden door de agenten.

Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar zit hij nog vast. De verdachte wordt zaterdag gehoord door rechercheurs.