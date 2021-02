Boxtelaar aangehouden voor plundering Primera tijdens Bossche avondklokrellen

Verdenking betrokkenheid plundering Primera

In ‘s-Hertogenbosch werden een aantal winkels zoals de Primera met geweld geplunderd. Dat zorgde voor landelijke verontwaardiging. De Boxtelse verdachte werd eerder aangehouden én beboet voor het overtreden van de avondklok tijdens de Bossche avondklokrellen. Uit zorgvuldige bestudering van beeldmateriaal tijdens het onderzoek blijkt onder meer dat de 19-jarige verdachte goederen wegneemt die afkomstig zijn uit de Primera.

Beslag

Er is tijdens de aanhouding van deze verdachte ook beslag gelegd op diens persoonlijke bezittingen - zoals auto’s - zodat geleden schade zoveel mogelijk verhaald kan worden. De Boxtelse verdachte wordt deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Meld jezelf!

Het onderzoek naar de avondklokrellen in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven is in volle gang. De politie beschikt daarbij over zeer veel beelden. Een groot deel daarvan is door burgers zelf bij ons aangeleverd en daar zijn we heel blij mee. De komende tijd zullen we de hulp van het publiek blijven inroepen om relschoppers te identificeren. Was je bij de rellen betrokken? En wil je voorkomen dat je in beeld komt? Meld jezelf dan bij de politie