Inbrekers op heterdaad aangehouden

Rond 23:45 uur hadden agenten net een routinecontrole uitgevoerd voor de avondklok. Een getuige wees hierbij de politie op een verdachte situatie van twee personen die net weg waren gerend bij een pand aan De Corantijn. De politieagenten gingen hier direct achteraan en wisten al snel één verdachte aan te houden. De andere verdachte had zich verstopt in een gebouw in de buurt en kon met behulp van een politiehond snel worden opgespoord en werd aangehouden.



Beide verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau en zitten vast voor verhoor. Onderzocht wordt of ze iets hebben buitgemaakt en wat de eventuele schade is.



2021027225