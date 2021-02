Politie ontdekt cocaïneversnijdingslab

Op zolder werd een als lab ingerichte ruimte gevonden waar cocaïne werd versneden. Daarop werd de situatie bevroren totdat specialisten van de politie het lab konden ontmantelen. De recherche heeft de woning doorzocht en daarbij een aantal datadragers in beslag genomen. In het pand zijn, behalve cocaïneresten, geen drugs gevonden. De bewoner van het pand is spoorloos. De recherche stelt een verder onderzoek naar de man in.