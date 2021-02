Kritisch rapport benadrukt belang van menselijke maat

Commissie voorzitter Magda Berndsen:

“De commissie heeft gekeken naar het menselijk handelen, weeffouten in het systeem en de organisatie, die gezorgd hebben dat deze zaak heeft kunnen ontsporen. Iedere organisatie heeft behoefte aan een veilige setting, waar fouten gemaakt en gemeld kunnen worden, zodat hiervan geleerd kan worden. Reflectie is hierbij van groot belang.

Het verloop van de gebeurtenis laat zien, dat er onvoldoende regie was, dat er sprake was van onprofessioneel handelen, dat de bejegening te wensen overliet en dat het uiteindelijk is geëscaleerd. Hierdoor is een juridische strijd ontstaan, die de menselijke maat heeft vermorzeld. En die uiteindelijk alleen maar verliezers heeft opgeleverd.

Wij hopen met onze aanbevelingen een aanzet te geven voor een dialoog, die idealiter leidt tot het creëren van een werkomgeving, waar ruimte is om te leren en waar de menselijke maat als vanzelfsprekend wordt gehanteerd.”

Reactie politiechef Frank Paauw (Amsterdam) en Oscar Dros (Oost-Nederland)

“Wij herkennen en onderschrijven de kritische uitkomsten van de onafhankelijke commissie. Eens te meer realiseren wij ons de enorme impact van alles wat er is gebeurd op betrokken collega’s. Het was terugkijkend een langslepend, ingrijpend en pijnlijk proces waarbij de menselijke maat uit het oog verloren is. Voor alle betrokkenen zijn er lessen te leren van deze gevoelige zaak. Wij nemen alle aanbevelingen over en vertalen deze in concrete verbeteracties.”

Op 20 oktober 2020 deed de rechter in Zwolle uitspraak in de zaak die genoemde Twentse collega op zijn eigen verzoek had aangespannen op basis van een zogenaamde artikel 12 procedure. De aanleiding was een gebeurtenis in mei 2016 in de hal van het politiebureau in Enschede, waarbij deze collega een collega uit de eenheid Amsterdam in zijn vrije tijd aanhield. De rechter sprak de Twentse collega vrij.

De politie is een lerende organisatie, ook wat betreft deze zaak. Daarom is in maart 2020 op verzoek van de politiechef van de Eenheid Amsterdam en die van Oost-Nederland een onafhankelijke externe commissie onder leiding van mevrouw Magda Berndsen gevraagd een overzichtelijk beeld te schetsen van alle gebeurtenissen die volgden op de aanhouding van de Amsterdamse collega. Beide politie-eenheden hebben de commissie ook gevraagd na te gaan of er sprake was van etnisch profileren. In hoeverre hier sprake van is geweest kon niet worden vastgesteld, onder meer omdat dergelijke overwegingen zich vaak in de hoofden en harten van mensen afspelen, aldus de commissie.

Deze uitkomsten samen met conclusies en aanbevelingen zijn 4 februari 2021 aangeboden aan beide politiechefs.

Het rapport van de commissie is hier in te zien.