Rotterdammer (14) aangehouden voor vuurwerkexplosies Lombardijen

Rotterdam - In de vroege maandagochtend van 8 februari is de zesde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de vuurwerkexplosies in Lombardijen die rond de jaarwisseling voor flinke schade zorgde. De jongen van 14 jaar werd door team parate eenheid in zijn woning in dezelfde wijk gearresteerd.