Drukke jaarwisseling met veel overlast

Nederland - De politie heeft deze jaarwisseling veel werk gehad. ‘Het was voor ons een drukke nacht, met veel meldingen van overlast,’ zegt korpschef Henk van Essen. ‘De meldingen gingen met name over branden en vuurwerk. Ook al zijn grote excessen uitgebleven, helaas zijn op verschillende plaatsen collega’s en andere hulpverleners weer geconfronteerd met agressie en geweld en is met zwaar illegaal vuurwerk naar politie en brandweer gegooid.’