ME ingezet in Waardenburg om brandweer te beschermen (update 2)

Waardenburg - De mobiele eenheid is 1 januari rond 01.30 uur in Waardenburg aangekomen om de brandweer in staat te stellen een brandende auto (en naar verluidt een partij autobanden) te blussen. Een groep van ongeveer 100 mensen belemmeren de brandweer in hun werk. Door het optreden van de ME kon de brandweer snel aan het werk.