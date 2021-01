Voetganger overleden na aanrijding, getuigen gezocht

Vermoedelijk wilde de man richting huis lopen, omdat zijn auto zonder brandstof langs de weg stil was komen te staan. De man liep dus in de richting van Aardenburg. De auto van de man stond even verderop langs de weg. Een langsrijdende vrouw (25, Aardenburg) zag de man niet lopen. Zij reed met haar auto de man aan.

De vrouw belde meteen de hulpdiensten. Toen die ter plaatse kwamen is begonnen met reanimatie, maar dat mocht helaas niet meer baten.

De 25-jarige vrouw is op het bureau gehoord door de politie. Zij bleek niet onder invloed van drank of drugs. De verkeerspolitie stelt een onderzoek in naar de exacte toedracht van het ongeval. De weg is enige tijd afgesloten geweest zodat er een uitgebreid sporenonderzoek gedaan kon worden. Beide voertuigen zijn weggesleept door een takelbedrijf.