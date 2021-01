Automobilist onder invloed van drugs in ontvreemde auto

Rond 19.15 uur zagen agenten een auto rijden, welke vermoedelijk verduisterd was. De auto en de bestuurder werden op de Huijbergseweg gecontroleerd. De bestuurder (23) uit Halsteren had een bolletje cocaïne bij zich. Deze werd in beslag genomen. De man werd aangehouden en voor verder onderzoek meegenomen naar het politiebureau. Hier werd een speekseltest uitgevoerd, waaruit bleek dat hij drugs had gebruikt. Van hem is een bloedproef afgenomen. De uitslag is over ongeveer twee weken bekend.