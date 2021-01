Politie beëindigt Illegaal feest in oude bioscoop

Om geen paniek te krijgen, mochten de jongeren het pand verlaten, nadat hun gegevens waren genoteerd. Toen de agenten dachten dat iedereen buiten was, werden de ruimten in het pand nog bekeken. Her en der kwamen nog jongelui te voorschijn, die ook naar buiten werden begeleid. De jongeren waren over het algemeen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar en afkomstig uit de gemeenten Hulst en Terneuzen. De agenten riepen dat ze wilden dat iedereen veilig naar buiten kon. Desondanks kreeg de politie tijdens de ontruiming diverse meldingen van omwonenden, die zagen dat mensen over de daken wegvluchtten. Levensgevaarlijk natuurlijk!