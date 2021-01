Politie houdt drie mannen aan op verdenking van inbraak

Agenten stelden direct nadat de melding was binnengekomen een onderzoek in, waarbij onder andere diensthond Kay werd ingezet. Ze troffen na een kort onderzoek op twee plekken in totaal drie verdachten aan die zich voor de politie probeerden te verstoppen. Het drietal is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De mannen hebben de nacht in de cel doorgebracht en worden zondag verhoord.

Van de bouwkeet bleken een deur en een ruit vernield te zijn. De eigenaar wordt benaderd voor het doen van aangifte.