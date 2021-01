Getuigen gezocht overval bakker Beukenweg

De recherche is op zoek naar camera- en/of dashcambeelden in de omgeving van de Beukenweg. Heeft u iets gezien of gehoord op het moment van de overval? Of heeft u de dagen ervoor iets bijzonders gezien en nog niet met de recherche gesproken? Neem contact op met 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal delen met het onderzoeksteam.