Aanhoudingen na overval op woning

De overval vond maandag plaats aan het einde van de middag. Het slachtoffer werd in de woning bedreigd en liep licht letsel op, maar hoefde daarvoor niet naar het ziekenhuis te worden gebracht. In het onderzoek kwamen drie mannen in beeld die in de loop van de avond konden worden gearresteerd. Momenteel kan nog geen informatie worden gegeven over de identiteit van de verdachten. De politie onderzoekt wat de precieze toedracht voor de overval is geweest.