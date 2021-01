17 aanhoudingen in onderzoek wapenhandel: “Een AK47 kopen was een fluitje van een cent”

De zaak kwam in januari 2020 aan het rollen na verkregen informatie uit een vuurwapenhandel onderzoek bij de politie Noord Nederland, een aanhouding van een verdachte met een vuurwapen in Amsterdam en een aanhouding van twee verdachten in Lelystad voor het bezitten van verdovende middelen. Hierbij waren waarnemingen van de agenten van het basisteam Lelystad Zeewolde waardevol. Op in beslag genomen telefoons werden onder andere chatberichten aangetroffen over de aanschaf van vuurwapens en munitie. Aanleiding voor de recherche om een groot onderzoek op te starten.