Onderzoek Oud Ade in Team West

Overleden bewoner | Oud Ade

Op dinsdagochtend 29 december 2020 rond 05.50 uur troffen agenten in een woning aan de Hofdijklaan in Oud Ade de 66-jarige bewoner overleden aan. Omdat duidelijk is geworden dat de bewoner door een misdrijf om het leven is gekomen doet een Team Grootschalige Opsporing onder leiding van een officier van justitie uitgebreid onderzoek. Het slachtoffer Mimoun is het slachtoffer geworden van vermoedelijk een woningoverval. In de uitzending wordt de foto getoond van het slachtoffer en is het onderzoeksteam benieuwd naar de bezigheden van Mimoun en met wie hij zoal omging. Ook wordt de oproep gedaan aan bestuurders van voertuigen die met een dashcam binnen de periode tussen maandagavond 28 december 22.00 uur en dinsdagochtend 29 december 06.00 uur over de Hofdijklaan in Oud Ade hebben gereden.

Overval juwelier | Katwijk

Op vrijdag 20 november 2020 rond 15.00 uur werd Juwelier Kleen Edelmetalen, gevestigd aan de Voorstraat in Katwijk, overvallen door twee mannen. Tijdens de overval werd veel geweld gebruikt. De eigenaar van de juwelierszaak raakte hierbij zwaar gewond. De overvallers maakten bij de overval gebruik van een vuurwapen en een hamer. Bij de overval werden er sieraden buit gemaakt.

De overvallers vluchtten op een groenkleurige scooter deze werd later aangetroffen op de Rijnmond in Katwijk. Kort na de overval werden er twee mannen in een auto aangehouden. Een van deze mannen werd herkend als een van de overvallers. Vanavond in de uitzending van Team West worden er camerabeelden getoond vanuit de juwelierszaak. Het onderzoeksteam is nog op zoek naar de tweede overvaller en de buit.

Woningoverval Vreeswijkstraat | Den Haag

Op donderdagochtend 17 december 2020 rond 08.30 uur heeft er een woningoverval plaats gevonden in een woning aan de Vreeswijkstraat in Den Haag. Nadat er werd aangebeld zag de bewoonster dat er iemand met een DHL jas voor de deur stond met een pakket in zijn handen. Nadat de deur werd open gedaan werd de bewoonster door twee mannen, waaronder de vermeende DHL bezorger de woning naar binnen geduwd. De man met de DHL jas pakte de bewoonster hardhandig beet. Kennelijk schrokken de overvallers lieten de bewoonster los en gingen er zonder buit vandoor. De overvallers rennen de woning uit richting de Rhenenstraat daar staat een grijze Opel Astra klaar. De twee stappen in en rijden weg en slaan linksaf de Woudenbergstraat in. In de uitzending een getuigenoproep.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.