Getuigen gezocht van poging overval supermarkt Ridderhof

Een kassamedewerkster van een supermarkt in het Ridderhof in Ridderkerk kreeg maandagavond rond 19.00 uur de schrik haar leven toen een man op haar kassadesk dook en haar bedreigde met een mes. Toen het overige winkelpersoneel in de gaten kreeg dat het foute boel was en de kassamedewerkster te hulp wilden schieten, koos de man eieren voor zijn geld en vluchtte de winkel uit. Er raakte gelukkig niemand gewond. De politie onderzoekt deze poging overval en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken.

Getuigen gezocht

