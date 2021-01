Groep mannen overvalt woning ’s Gravendeel

Ergens tussen half negen en negen uur ’s avonds werd aangebeld bij de woning. De bewoonster deed de deur open en werd direct door twee mannen naar binnen geduwd. Haar man schoot te hulp, maar tegelijk kwamen nog meer mannen de woning binnen, waaronder één met een mes. De bewoner en bewoonster werden naar de huiskamer gedwongen terwijl een paar mannen de woning doorzochten. Toen de mannen daar mee klaar waren, verlieten zij het huis. Het is nog onduidelijk of zij buit hebben gemaakt.



De Forensische Opsporing heeft de woning onderzocht op eventuele sporen. Agenten hebben in de buurt een buurtonderzoek gehouden op zoek naar getuigen en camerabeelden. Mochten er getuigen zijn of mensen die informatie hebben over deze woningoverval dan hoort de politie dit graag. U kunt hiervoor bellen met 0900-8844 of uw tip achter laten onder dit bericht. Als u liever anoniem blijft, dan kunt u bellen met 0800-7000.