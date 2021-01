Politie Rotterdam start groot rechercheonderzoek na explosie Kronenburg

Rond 02.40 uur reed een blauwe BMW 5 serie (sedan) de Kronenburg in en stapten meerdere mannen uit. Eén van hen gooide een handgranaat naar een woning. Het explosief kwam op de stoep terecht en de ontploffing ervan veroorzaakte fikse schade aan woningen en auto’s. De daders reden vervolgens weg.



Brand

Korte tijd later werd op de Vrijenburglaan in Barendrecht een blauwe BMW 5 serie in brand gestoken en de dader(s) gingen ervandoor. De politie gaat ervan uit dat dit de vluchtauto is die de daders in de Kronenburg in Rotterdam hebben gebruikt en heeft het voertuig in beslaggenomen.



Team Grootschalige Opsporing

Direct na de explosie en Rotterdam en na de brand in Barendrecht startte de politie een rechercheonderzoek. Een Team Grootschalige Opsporing van 20 rechercheurs stort zich op deze zaak en kan de hulp van getuigen goed gebruiken.



Vragen

Het team heeft de volgende vragen:

- Wie heeft voorafgaand, tijdens of na aan de explosie iets opvallends of verdachts gezien in de (omgeving van) de Kronenburg in Rotterdam?

- Wie heeft tijdens of na de explosie een auto van of naar de Kronenburg zien rijden?

- Heeft iemand camerabeelden van de explosie, de daders en/of de vluchtauto, bijvoorbeeld van een dashcam of bewakingscamera?

- Heeft iemand in de avond van 10 januari of in de nacht van 10 op 11 januari op de Vrijenburglaan en omgeving in Barendrecht iets opvallends of verdachts gezien?

- Heeft u camerabeelden van de brandstichting en de dader(s), bijvoorbeeld van een dashcam of bewakingscamera?

- Weet u waar de dader(s) na de brandstichting heen zijn gegaan en met welke vervoermiddel(en)?

Alle andere informatie die helpt in het onderzoek is vanzelfsprekend ook welkom.



Geef uw informatie door

U kunt bellen naar 0900-8844 en vragen naar TGO Kroon in Rotterdam of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem bellen kan ook: 0800-7000 en wie vertrouwelijk met de politie wil praten, kan bellen met het Team Criminele Inlichtingen via 088-6647734.