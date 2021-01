Man vernielt toegangsdeur appartementencomplex

De man wordt ervan verdacht dat hij de toegangsdeur en wat brievenbussen van een appartementencomlex in die straat heeft vernield. De aanleiding is vermoedelijk een conflict in de relationele sfeer. De man is aangehouden, overgebracht naar een politiecellencomplex en daar ingesloten. Hij is later in verzekering gesteld en zit dus nog vast.

De woningbouwvereniging die eigenaar is van het pand heeft aangifte gedaan van de vernielingen. De kosten die de woningbouwvereniging moet maken om de vernielde goederen weer te laten repareren zijn nog niet bekend.