Getuigen gezocht van gewapende overval

We doen een oproep aan iedereen die we nog niet gesproken hebben, maar die mogelijk wel iets gezien of gehoord heeft. Daarbij zijn we ook op zoek naar een specifieke getuige. Achter de overvaller stond een man in de rij van de kassa. Deze man droeg een motorpak. Toen wij ter plaatse kwamen, was deze getuige echter vertrokken. We zouden graag met hem in contact komen omdat hij een belangrijke getuige kan zijn. Herkent u zichzelf in deze beschrijving? Of heeft u een idee wie deze man zou kunnen zijn? Neem dan contact met ons op.

Dat kan via 0900-8844 of het bijgevoegde tipformulier. Anoniem melden kan ook: 0800-7000 (www.meldmisdaadanoniem.nl).