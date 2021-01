Zwolle Politie stuurt 750 coke-afnemers een sms

“Zwollenaren voelden zich het afgelopen jaar minder veilig in hun stad door incidenten die te maken hebben met de handel in drugs. Samen met de politie en andere partners werken we met man en macht aan de bestrijding daarvan. Maar zolang er vraag is en gebruikers drugs kopen, blijft er gehandeld worden, met alle bijkomende effecten. Met deze actie willen we gebruikers daarvan bewust maken. Ze houden het criminele drugscircuit in stand en financieren hun eigen onveiligheid. En daar hebben ook andere inwoners last van. Dat willen we hen duidelijk maken. Daarnaast bieden we de gebruikers ook een helpende hand om van de coke af te komen. Op de website www.stopsos.nl staan verhalen van Zwollenaren die met succes van hun verslaving zijn afgekomen. Dat kun je niet alleen, daarom staat er ook een overzicht van instanties en zelfhulpgroepen waar gebruikers naar toe kunnen gaan om aan hun verslaving te werken. We vinden het belangrijk dat we ons niet alleen richten op het bestrijden van de criminaliteit, maar dat we afnemers ook hulp bieden om van hun verslaving af te komen”, aldus burgemeester Peter Snijders.