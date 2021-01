Politie neemt verdovende middelen in beslag na instap

De politie deed een ruime periode onderzoek naar de mogelijke drugshandel om deze criminele activiteiten vast te stellen. Op basis daarvan werd besloten om maandagavond een instap te doen in het pand aan de Hoefkade. In het pand werd gezocht naar goederen die verband houden met het dealen. Er werd een hoeveelheid drugs aangetroffen. In een ander pand dat werd doorzocht werd bovendien 33.000 euro cash geld aangetroffen. Een 60-jarige Hagenaar en een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn aangehouden.

De eigenaar van de horecagelegenheid heeft vrijwillig besloten het pand voor veertien dagen te sluiten. In die tijd zal worden bekeken of er bestuurlijke maatregelen tegen de ondernemer genomen zullen worden.