Man gearresteerd naar bedreiging richting bank

Dinsdagmorgen kreeg de politie een melding dat een man via een hulplijn anoniem een bank bedreigde vanwege financiële perikelen met deze instelling. De politie stelde een onderzoek in en kwam uit bij een man uit Bergen op Zoom. Hij bleek inderdaad klant te zijn bij deze bankinstelling. De man werd rond 16.40 uur bij zijn woning gearresteerd. In het huis vond de politie een neppistool, deze werd in beslag genomen. De man werd voor verder onderzoek naar een politiebureau gebracht.