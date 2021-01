Hennepkwekerij in woning

Breda - In een woning aan de Jeannette Houwingstraat is dinsdag 12 januari jl. een hennepkwekerij aangetroffen. Er stonden circa 140 hennepplanten in de slaapkamers. In een andere kamer bevond zich een stekkkerij. De 43-jarige bewoner en een 54-jarige man die bij hem op bezoek was, werden aangehouden.