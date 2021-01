Diefstal auto’s

Omstreeks 16.00 uur kreeg de politie melding dat twee mannen een personenauto aan het inladen waren in een vrachtwagen met Poolse kentekenplaten op de H.G. Scholtenstraat in Zaandam.

Ter plaatse trof de politie de twee mannen. Zij bleken in de vrachtwagen en in een aanhangwagen een personenauto te hebben staan. Bij controle bleek dat beide voertuigen vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn.

De mannen verklaarden voor een transportbedrijf te werken en niets over de auto’s te weten. Zij werden aangehouden en voor onderzoek en verhoor overgebracht naar het politiebureau. De beide personenauto’s werden in beslag genomen.



De politie stelt een onderzoek in naar de herkomst van de auto’s en de betrokkenheid van de verdachten bij de heling of diefstal van deze voertuigen.



2021008630