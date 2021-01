Vierde aanhouding na overval op woning

Een 21-jarige, een 32- jarige en een 33-jarige man, alledrie afkomstig uit Kerkrade, werden op de avond van de overval al door de politie aangehouden.

In verband met deze aanhoudingen werd in 2 woningen in Kerkrade een huiszoeking verricht. Hierbij werden wapens, verdovende middelen en een explosief aangetroffen. De wapens en verdovende middelen zijn in beslag genomen. Het explosief is vernietigd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

De 21-jarige man werd na verhoor op dinsdag 12 januari in vrijheid gesteld. De 3 mannen die nu nog vastzitten worden morgen, vrijdag 15 januari, voorgeleid bij de Rechter Commissaris.