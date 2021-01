Incidenten personen verward gedrag stijgen minder hard

Naast incidenten rond personen met verward gedrag zien we ook op andere terreinen kwetsbare mensen die in min of meerder mate de grip op hun leven kwijt (dreigen te) raken. In 2020 zagen we dat het aantal incidenten “overlast gerelateerd aan dakloosheid” verder is gestegen van ruim 14000 incidenten in 2016 naar bijna 28000 incidenten. Binnen deze categorie incidenten zien we veelal mensen die slapen/verblijven op plekken waar dit niet gewenst is, Bijvoorbeeld iemand die in een portiek van een flat ligt te slapen, waarvan een overlast melding wordt gedaan. Een andere categorie van incidenten waar we kwetsbare mensen zien is de categorie “poging suïcide”. Het aantal incidenten steeg van ruim 5100 in 2016, naar een stabilisering van rond de 6200 in 2019 en ook in 2020. Binnen deze categorie zien we incidenten waarbij mensen daadwerkelijk pogen zichzelf van het leven te beroven. Echter veelal gaat het bij deze incidenten om mensen die impliciet om hulp vragen of om mensen die bij ons melding doen omdat ze zich om iemand ernstig zorgen maken in relatie tot suïcidaliteit.