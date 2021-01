Politie zoekt BMW in verband met gewonde vrouw

Het gaat vermoedelijk over een incident in de relationele sfeer. De vrouw zou naar aanleiding van een ruzie in de auto zijn gestoken door haar partner. De politie is op zoek naar een donkerkleurige BMW met Oekraïens kenteken. De politie komt graag in contact met personen die de vrouw uit de BMW hebben zien komen of meer informatie hebben. Zij worden gevraagd contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem te melden bij M. 0800-7000. Er is een Burgernetbericht verstuurd over een aangetroffen mes in Susteren. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat dit geen verband houdt met deze zaak.