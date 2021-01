Zonder geldig rijbewijs beschonken achter het stuur

Het rijbewijs van de man was in 2013 al ongeldig verklaard, omdat hij onder invloed had gereden. De man had hiervoor een Educatieve Maatregel Alcohol opgelegd gekregen, maar had de hiervoor verplichte cursus niet gevolgd.



Valse identiteit

Dit weerhield de man niet om zaterdag 9 januari een auto te besturen, waarvan de APK was verlopen. Toen politiemensen de man staande hielden en naar zijn legitimatiebewijs vroegen, had hij deze niet bij zich. In plaats daarvan koos de man ervoor een valse naam op te geven. De agenten hadden dit snel door, waarna zij hem aanhielden en bekeurden voor het rijden zonder geldig rijbewijs en het opgeven van een valse identiteit.



Tweede staandehouding

Dinsdagochtend stapte de man wederom in dezelfde auto, nog steeds zonder geldige APK. Toen de agenten hem om half tien staande hielden, kon (of wilde) hij zich wederom niet legitimeren. De man gaf aan het maar onzin te vinden een legitimatiebewijs bij zich te moeten hebben, aangezien de politie dit toch in de computer op kan zoeken. Toen de man een blaastest aflegde, gaf het apparaat de dubbele hoeveelheid toegestane alcohol aan. De man werd hierop wederom aangehouden en meegenomen naar het bureau en verhoord.



Gevangenisstraf

De man riskeert een gevangenisstraf door het herhaald rijden zonder geldig rijbewijs, in combinatie met het rijden onder invloed en het opgeven van een valse naam. Hij moet zich voor de rechter verantwoorden.