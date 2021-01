Getuigen gezocht woningoverval

Donderdagochtend is de vrouw thuis. Zij verwacht een huisgenoot en hoort een auto aankomen. Daarop zet zij de deur alvast open. In plaats van haar huisgenoot staat er echter ineens een vreemde man in de woning. De vrouw schrikt enorm, maar weet zichzelf op te sluiten in een kamer en belt direct de politie. Wanneer de politie kort daarna arriveert, is de man snel vertrokken met persoonlijke bezittingen.

Signalement

De man wordt als volgt beschreven:

-man van 1.80 meter lang en stevig postuur

-donkerbruine ogen

-hij droeg een lichtgrijze hoodie over het hoofd en een zwarte bodywarmer.

-bij droeg een zwart mondkapje c.q. bandana voor zijn gezicht.

Heeft u informatie?

Was u tussen 10.30 - 11.15 uur in de omgeving van de Theetuinlaan in Vleuten? Heeft u daar iets opmerkelijks gezien? Bijvoorbeeld een onbekende man met een bodywarmer die zich opvallend gedroeg? Of heeft u de man misschien op straat weg zien rennen vanuit de woning? Heeft u wellicht camerabeelden kunnen maken? Of heeft u iets anders gehoord over deze overval?

Meld dit dan bij de politie via 0900-8844 of gebruik het tipformulier hieronder. Liever anoniem een melding doen? Dat kan uiteraard ook via M-online of telefonisch via 0800-700.