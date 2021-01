Getuigen gezocht van pogingen straatroof

Twee jongens werden vrijdagmiddag door een onbekende jongeman aangesproken op meerdere locaties. Deze onbekende dader bedreigde de jongens en dwong ze om hun bezittingen af te staan. Hierbij werd een van de jongens geslagen.

De politie is op zoek naar mensen die mogelijk getuige zijn geweest of informatie hebben over deze dader.

Van de dader is het volgende signalement bekend:

- jongeman, ongeveer 16 jaar oud

- lichtgetinte huidskleur

- ongeveer 1.80 meter lang

- hij droeg een groen/bruine jas

- droeg een mondkapje

- had ook een fiets bij zich.

Bent u getuige geweest?

De recherche heeft een onderzoek ingesteld en komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest. Bent u getuige geweest of heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Belt u dan met de recherche in Haarlem via tel.nr. 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Vermeld u er a.u.b. zaaknummer: 2021009923 bij.

Zie ook het facebookbericht van Politie Haarlem