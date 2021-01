Vier verdachten aangehouden na gewapende straatroof

Rond 19.00 uur krijgt het Operationeel Centrum een melding binnen van een gewapende straatroof. Het slachtoffer had een afspraak gemaakt met een persoon via een verkoopsite om een telefoon te verkopen. Wanneer de twee elkaar ontmoeten voor een appartementencomplex en het slachtoffer zijn telefoon overhandigt, laat de koper geen geld zien, maar een vuurwapen. De man bedreigt het slachtoffer en schiet er vervolgens mee in de lucht. De verdachte vlucht vervolgens de Bergwijkdreef op in de richting van een auto, die geparkeerd staat op een parkeerplaats. Hier stapt de verdachte in en het slachtoffer weet een goede omschrijving en het kenteken door te geven aan het Operationeel Centrum.

Meerdere politie~eenheden gaan op zoek naar het voertuig en rond 20.00 wordt de auto opgedaan op de Middenweg uur op de Middenweg ter hoogte van de Kruislaan. Middels een autoprocedure worden de vier inzittende aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De recherche heeft de zaak in onderzoek en alle vier de verdachten zitten op dit moment nog vast.

De recherche is nog wel op zoek naar getuigen of mensen die camerabeelden hebben in de omgeving van de Bergwijkdreef. Neem contact op met 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen aan het onderzoeksteam.