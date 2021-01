Politie beëindigt illegaal feest in Oost; 64 feestgangers beboet

Rond 04.15 ging de politie ter plaatse, nadat meldingen waren binnengekomen dat er mogelijk een illegaal feest gaande was. Op straat stonden meerdere taxi’s en in een van de kantoorpanden brandde feestverlichting en klonk muziek. Toen de politie binnenkwam troffen zij de 64 personen aan. De ruimte waar zij zich bevonden, was te klein om voldoende afstand te kunnen houden. Het feest is door de politie beëindigd. De aanwezige personen hebben een boete gekregen.