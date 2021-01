Mannen met bivakmutsen op bedrijventerrein

Zondag 17 januari rond 1.10 uur kwam er bij het Operationeel Centrum een melding binnen dat er op het bedrijventerrein drie mannen met bivakmutsen op waren gezien. Meerdere eenheden van de politie werden op de melding afgestuurd. Het drietal werd uiteindelijk op de Zwaanhoefstraat klemgereden. De bestuurder, een 30-jarige Amsterdammer, bleek inbrekerswerktuigen op zak te hebben. Hij is aangehouden. De werktuigen zijn in beslag genomen en vervolgens is de verdachte weer in vrijheid gesteld.