Drugslab voor crystal meth aangetroffen

In het drugslab werd een nog onbekende hoeveelheid grondstoffen voor de productie van methamfetaminen aangetroffen. Bij de politie was informatie binnengekomen dat in de loods op deze locatie drugs zouden worden geproduceerd. Een 61-jarige man werd aangehouden bij de actie.

Onderzoek

Het laboratorium wordt ontmanteld door de LFO (Landelijk Faciliteit Ontmanteling. Dit begint maandagmorgen 18 januari. Het politieonderzoek is zondagmiddag direct gestart. Heeft u in de omgeving van de Cânterlanswei verdachte situaties gezien? Bijvoorbeeld verdachte personen of voertuigen? Of heeft u andere informatie of tips die ons kunnen helpen bij het onderzoek? Bel dan 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Vermoedt u een drugslab?

Drugslaboratoria en opslagplaatsen zoals deze vormen een groot risico. Niet alleen het productieproces maar ook de opslag van chemische stoffen is gevaarlijk en schadelijk voor de gezondheid. De aanpak van deze drugslabs heeft dan ook prioriteit, niet alleen voor de politie maar ook voor het Openbaar Ministerie en de noordelijke gemeenten. Drugslabs kunnen zich overal bevinden; niet alleen op het platteland zoals hier, maar ook in een grote stad, woonhuizen, garageboxen of in flatgebouwen. Vermoedt u een drugslab? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Meer informatie over hoe te handelen bij het aantreffen van een drugslab vindt u hier: