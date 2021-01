Politiebureau Hilversum verhuist op 4 februari

De ‘Ronde toren’ (aan de Prins Bernhardstraat naast het huidige bureau) wordt nog wel beperkt gebruikt voor o.a. het spreekuur van de wijkagent van het centrum, als uitvalsbasis voor het horecateam tijdens de uitgaansavonden en door de facilitaire dienst.

Aangifte doen

Op de Bonairelaan 4-6 zijn we elke dag geopend van 08:00-22:00uur. Onze nieuwe tijdelijke locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is voldoende parkeergelegenheid. U kunt op het politiebureau terecht voor informatie op het gebied van veiligheid of voor een aangifte. Hiervoor kunt u het beste vooraf bellen met 0900 – 88 44 over wat de meest geschikte manier is van aangifte doen en voor het maken van een afspraak. In veel gevallen kunt u ook digitaal aangifte doen via www.politie.nl.

Tijdelijk

De verhuizing naar de Bonairelaan is tijdelijk. Op de locatie aan de Groest komt een nieuw gebouw. Als deze nieuwbouw klaar is, verhuizen we terug naar de Groest. De exacte datum hiervoor is nog niet bekend. Wanneer de datum bekend is, zullen we hierover communiceren.