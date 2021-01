Minderjarigen aangehouden voor afpersingen

De slachtoffers maken deel uit van een vriendengroep en werden in de afgelopen maand door de nu aangehouden, vermoedelijke verdachten gedwongen om de spullen in hun zakken aan hen af te staan. De verdachten stelden zich daarbij dermate dreigend op dat de jonge slachtoffers niet durfden te weigeren. Op deze manier werden de slachtoffers beroofd van onder andere geld, Airpods, sigaretten en aanstekers.



De verdachten waren dermate intimiderend dat de slachtoffers twijfelden of zij wel aangifte zouden doen. Toen zij uiteindelijk besloten dit toch te doen, is de recherche direct een onderzoek gestart. Een officier van justitie verleende toestemming de verdachten buiten heterdaad aan te houden. Er is op dit moment vijf keer aangifte gedaan tegen de nu aangehouden verdachten. De verdachten, twee 16-jarige Hillegommers en een 17-jarige uit Bennebroek, zijn ingesloten voor verhoor en worden naar verwachting op donderdag 21 januari voorgeleid aan een rechter-commissaris.