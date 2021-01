Politie vindt illegaal vuurwerk in auto na snelheidsovertreding bestuurder

De bestuurder was het niet eens dat zijn rijbewijs werd ingevorderd vanwege de hoge snelheid en beledigde de agent meerdere keren ondanks waarschuwingen. Hierop werd de bestuurder aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Bij zijn aanhouding viel een taser uit zijn zak waarna in de auto werd gekeken. In de kofferbak van zijn auto werden 252 stuks (12,6 kilo) illegaal, zwaar vuurwerk aangetroffen en in beslaggenomen. Het gaat om Cobra’s 6, Exploders 4 en Caramella’s. Naast het vuurwerk werd ook een geldbedrag in beslaggenomen. Hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan.