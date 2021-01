Twee arrestaties na aantreffen balletjespistool

Nepvuurwapens zijn voorwerpen die sprekend op echte vuurwapens lijken. Dat kunnen bijvoorbeeld speelgoedwapens zijn. In Nederland zijn alle namaakvuurwapens verboden. Ook als ze groter of kleiner dan het echte wapen zijn of als ze een andere kleur hebben. Air-softwapens zijn imitatiewapens waarmee plastic balletjes afgeschoten kunnen worden. De meeste air-softwapens lijken op bestaande vuurwapens. Hiervoor moet men lid zijn van een airsoft-vereniging en 18 jaar jaar of ouder zijñ. Het wapen mag niet op straat getoond worden. Veel mensen beseffen niet hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn als nepwapens in verkeerde handen vallen. Bedenk dat de politie een nepwapen op straat vaak behandelt als een echt wapen en daarbij geen risico neemt. Dat kan tot levensgevaarlijke situaties leiden waarbij de politie misschien zelfs moet schieten.