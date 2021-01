Getuigen gezocht van beroving

Rond 00.30 uur zat het slachtoffer in zijn auto bij het tankstation op de Jan Ligthartstraat, toen twee mannen zijn auto instapten. De mannen sommeerden de hoogbejaarde man om naar Beverwijk te rijden. Toen zij rond 00.45 uur in de Meerstraat aankwamen werd het slachtoffer beroofd van zijn bezittingen. Ook werd de 78-jarige man bedreigd met een mes. Toen de daders een oplettende getuige zagen kijken, gingen zij er snel vandoor in de richting van het Meerplein en lieten zij de man achter. Hij bleek lichte verwondingen aan zijn hals te hebben.

Van de daders is het volgende signalement bekend:

Dader 1:

-Man

-Blanke huidskleur

-1.75 meter lang

-Leeftijd: ongeveer 25-35 jaar oud

-Donkere kleding en pet

Dader 2:

-Man

-Blanke huidkleur

-1.90 meter lang

-Kort, blond haar

-Leeftijd: ongeveer 25-35 jaar oud

-Lichte kleding



Getuigenoproep

De recherche heeft een onderzoek ingesteld en komt graag in contact met mensen die getuige zijn geweest. Bent u getuige geweest of heeft u andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Belt u dan met de recherche via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van zaaknummer 2021011830.

2021011830