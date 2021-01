Nog een verdachte in onderzoek georganiseerde hennepteelt aangehouden

Het gaat om een man van 43 jaar van Albanese herkomst.

Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Onderzoek

Afgelopen oktober vonden in dit onderzoek naar georganiseerde hennepteelt in binnen- en buitenland op diverse plaatsen doorzoekingen plaats. Hierbij werden in Nederland vier verdachten en in België één verdachte aangehouden. Ook in Spanje zijn toen meerdere verdachten gearresteerd en werden daar op verschillende locaties in totaal 13000 hennepplanten in beslag genomen.

Overlevering

De verdachte is op 17 december 2020 in Griekenland aangehouden en maandagavond overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten.

Hij wordt aanstaande vrijdag voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.