Roermond; Aantreffen grote hoeveelheid hennep.

Omstreeks 16:15 uur wilde de politie een voertuig op de Minderbroederssingel controleren. De automobilist ging, nadat hij een stopteken had gekregen, er vandoor. Een achtervolging werd ingezet, echter de politie verloor het voertuig uit het oog.

Korte tijd later werd de betreffende auto zonder bestuurder op de Bisschop Lindanussingel aangetroffen.

Op de achterbank stonden een aantal tassen. Deze bleken vol te zitten met hennep.

Na een korte zoekactie in de omgeving kon de bestuurder van het voertuig korte tijd later op de Molenweg aangehouden worden.

Hij bleek een groot geldbedrag op zak te hebben. De verdovende middelen en het geldbedrag zijn in beslaggenomen.

De verdachte is in verzekering gesteld en de politie onderzoekt de zaak.



Inbeslagname

Elke dag neemt de politie spullen in beslag zoals drugs, wapens auto’s maar ook geld.

Een groot geldbedrag waarvan een aangehouden verdachte niet kan verklaren hoe hij eraan komt of waarvan gedacht wordt dat het met criminele activiteiten verdiend is, mag in beslaggenomen worden.