Verwarde man houdt hulpverlening flink bezig

Zierikzee - In de Zijpestraat stompte een man dinsdagmorgen een agent in zijn gezicht. Hij werd gearresteerd en naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Hierbij moest hij voortdurend fysiek in bedwang worden gehouden. Uiteindelijk kreeg hij een kalmeringsmiddel toegediend en werd naar Emergis gebracht.